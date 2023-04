Wouter Vrancken over het spitsenprobleem: "Dan is dat van het goede te veel"

Bij KRC Genk hebben ze sinds het vertrek van Paul Onuachu een spitsenprobleem. Tegen Standard werd het nog een beetje erger.

Het seizoen begon Genk met 3 spitsen: Onuachu, Dessers en Németh, maar die zijn ondertussen allemaal vertrokken. Er kwamen dan Tolu en Samatta bij, maar tegen Standard kon trainer Wouter Vrancken geen beroep op hen doen.

Daarom gebruikte Vrancken tegen Standard zijn 6e spits van het seizoen. Al moest die ook vroegtijdig aan de kant na een trap. "Dan is dat van het goede te veel", aldus Vrancken bij Het Laatste Nieuws.

Het heeft tot gevolg dat Genk moeilijk tot scoren komt, maar Vrancken is wel nog tevreden over het geleverde spel. "Tegen Standard leverden we kansen, maar we waren niet gelukkig in de afwerking", zag Vrancken.

Het gevolg is ook Genk zijn concurrenten ziet korterbij komen, maar Vrancken blijft er rustig onder: "Het wordt sowieso pas in de play-offs beslist en nu willen we gewoon zo veel mogelijk punten pakken om de voorsprong zo groot mogelijk bij de start van de play-offs te hebben."