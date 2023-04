Marc Wilmots streng over mogelijk vertrek van Ronny Deila richting Club Brugge

De geruchten over het feit dat Ronny Deila volgend seizoen de trainer van Club Brugge wordt blijven maar komen. Het is het gespreksonderwerp bij uitstek in de Waalse kranten.

Vertrekt Ronny Deila na dit seizoen bij Standard? In Wallonië worden de geruchten over een overstap naar Club Brugge op de voet gevolgd. Volgens Marc Wilmots is de situatie heel duidelijk en moet Standard het verstandig uitspelen. “Deila heeft een contract getekend van drie seizoenen, daarvan zijn er nog twee over. Op dit moment zit Standard niet in de problemen, zij hebben alles zelf in handen”, klinkt het duidelijk in La Tribune. Volgens Wilmots kunnen de Rouches enkel proberen om blauwzwart zoveel mogelijk geld op tafel te laten leggen voor Deila. “Dan kan Standard beslissen om hem te laten gaan. Maar de situatie is duidelijk: als Standard neen zegt, dan is het ook neen.”