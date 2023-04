New York Red Bulls en Dante Vanzeir wachten onderzoek naar racisme niét af en nemen meteen drastische beslissing

Is het Amerikaanse sprookje van Dante Vanzeir al voorbij vooraleer het goed en wel begonnen is? De aanvaller wordt beschuldigd van racistische uitlatingen. De eerstkomende weken moeten we hem alvast niet meer op een voetbalveld verwachten.

Eerder vandaag gaf Dante Vanzeir al toe dat hij zich racistisch had uitgelaten tegenover een tegenstander. Het onderzoek loopt, maar dat wachten de Belgische aanvaller en New York Red Bulls niet af. "Vanzeir heeft de ploeggenoten deze ochtend toegesproken", aldus de Amerikaanse club in een kort statement. "Om commotie te vermijden zet hij een stap opzij en zal hij tot nader order aan de kant blijven." pic.twitter.com/2Ij2ZAxo7I — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) April 11, 2023





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Bayer Leverkusen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (13/04).