OFFICIEEL Youri Tielemans en co krijgen een opvallende nieuwe trainer én assistent

Leicester City besloot de samenwerking met Brendan Rodgers stop te zetten. Met Dean Smith is er ondertussen een nieuwe trainer officieel voorgesteld.

Leicester City zit in de Premier League nog steeds in moeilijke papieren. De club staat momenteel op een negentiende plaats in de rangschikking, op twee punten van een veilige plek.

Het geloof en vertrouwen in Brendan Rodgers was duidelijk op, waardoor er een nieuwe trainer moest gezocht worden. Die vond de club in Dean Smith, de man die tot eind vorig jaar aan de slag was bij Norwich City. Er resten de man, die met John Terry ook een opvallende assistent krijgt, nog acht wedstrijden om de ploeg naar het behoud te loodsen.

“Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om het team te leiden tijdens deze laatste weken van het seizoen. De uitdaging die voor ons ligt is duidelijk, maar het is een uitdaging die ikzelf en mijn coaching team al eerder hebben ervaren en, met de kwaliteit in deze ploeg en het aantal wedstrijden dat nog rest, is het heel goed haalbaar”, liet Smith weten op de website van de club.

“Onze eerste taak is om het vertrouwen en het geloof in het team te herstellen en ik kijk ernaar uit om deze week met de spelers aan de slag te gaan. Zaterdag wordt een grote test, maar het is het soort gelegenheid die ons eraan herinnert wat het betekent om een Premier League-club te zijn, die het op de grootste podia opneemt tegen de beste spelers ter wereld.”