Philippe Albert wrijft Brian Riemer zware fout aan: "Dat begrijp ik helemaal niet"

RSC Anderlecht bleef afgelopen weekend steken op een 0-0-gelijkspel tegen Westerlo. Daardoor valt paarswit uit de top acht.

Anderlecht wist afgelopen weekend niet te winnen van Westerlo en voor Philippe Albert mag Brian Riemer daarvoor in eigen boezem kijken. De trainer van paarswit zou al te veel vooruitgekeken hebben richting het Europese duel met AZ Alkmaar deze week.

Albert zag Riemer dan ook keuzes maken die totaal niet te rechtvaardigen zijn. “Ik begrijp niet waarom Riemer in de eerste plaats zonder Slimani en Refaelov speelde tegen Westerlo”, vertelt Albert aan de Waalse krant La Capitale.

Voor Albert moest het duel tegen Westerlo voorrang krijgen op de wedstrijd in de Conference League van donderdag. “Het was het waard om alle risico's te nemen om die te winnen”, gaat Albert verder.

De offensieve keuze was volgens Albert dan ook helemaal verkeerd. “Ik hou van Raman, maar in een thuiswedstrijd waar we wisten dat er weinig ruimte zou zijn, was het niet aan hem om voorin te spelen...”