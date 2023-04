Veel discussies over het handspel: dit voorstel kan nooit meer tot discussies leiden

Na de afgelopen speeldag is er heel wat discussie over het handspel. De ene keer werd het niet gefloten en de andere keer wel. Het leidt tot heel wat frustraties bij de spelers, trainers, clubs en supporters.

Maar liefst in 4 wedstrijden was er discussie over handspel afgelopen weekend. 2 keer werd er een strafschop gefloten en 3 keer niet. KAA Gent en Antwerp kregen een penalty, maar Union, Westerlo en KV Oostende niet.

Er is met andere woorden heel veel discussie wanneer het wel handspel is en wanneer niet. Het huidige reglement laat ook heel wat interpretatie toe. Er is een grote grijze zone.

Die discussie kan weggewerkt worden. Het voetbal kan kijken naar het hockey waar elke bal tegen de voet wordt afgefloten. Dat is duidelijk en kan voor geen discussie zorgen. Ook in het voetbal kan dit tot geen discussies meer leiden. Elke bal tegen de arm of hand: fout en balbezit voor de tegenstander.

Natuurlijk zullen spelers wanneer ze vast zitten, op zoek gaan naar de arm van de tegenstander om zo een fout uit te lokken. In het midden van het veld kan dat tot niet zo'n grote gevolgen leiden, maar wel in het strafschopgebied. Zo zouden er heel wat meer strafschoppen kunnen gefloten worden en dus veel meer potentiële goals.

Vooral in de buitenste zones van het strafschopgebied en op een moment dat de aanvaller door tegenstanders omringd is, zou een strafschop met een mogelijk doelpunt tot gevolg een heel strenge beslissing zijn. Daarom zou je bij handspel de onrechtstreekse vrije trap elke keer kunnen fluiten. Enkel als het handspel een doelpunt voorkomt, zou je strafschop fluiten. Dat zou al tot heel wat minder discussies leiden.