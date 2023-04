'Drie Premier League-clubs hebben goudhaantje van Anderlecht in hun vizier'

Aan de zijde van Jan Vertonghen maakte Debast dit seizoen nog veel vorderingen, vooral qua positionering. Zijn uitvoetballen heeft hij altijd al gehad en ook zijn lange bal is een groot wapen.

Dat, samen met het feit dat hij nog steeds maar 19 is, maakt dat er al vrij grote ploegen hem op hun lijstje hebben staan. Volgens transferexpert Ekrem Konu, freelance journalist voor ESPN en Marca, zit hij in het vizier van onder meer Brighton, West Ham en Leeds United.

🚨#EXCL | Brighton, West Ham and Leeds United are monitoring the situation of RSC Anderlecht's 19-year-old Belgian defender Zeno Debast. 🇧🇪 🟣#RSCAnderlecht

