Krijgt Zinho Vanheusden speelminuten tegen Anderlecht? AZ-coach is overduidelijk

Anderlecht ontvangt donderdag AZ in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League. Zullen we Zinho Vanheusden op het veld zien? De trainer van AZ is duidelijk.

Zinho Vanheusden trok vorige zomer naar AZ, maar kwam daar toe met een trainingsachterstand na een lange blessure. In oktober was Vanheusden weer fit, maar in zijn derde wedstrijd liep Vanheusden alweer een nieuwe blessure op.

Vanheusden brak na een trap een beentje in zijn voet en was opnieuw lange tijd out. In januari speelde Vanheusden weer enkele wedstrijden, maar viel toen opnieuw uit. Nu is Vanheusden weer fit en hij reisde ook mee naar Brussel.

Geen speelminuten in Anderlecht

Maar AZ-coach Pascal Jansen was op zijn persconferentie duidelijk over de mogelijke speelkansen van Vanheusden tegen Anderlecht. "Of we in België Vanheusden aan het werk zullen zien? Ja, zo meteen op de training. Maar voor een officiële match zullen jullie toch nog even moeten wachten", zei Jansen.

AZ zal de aankoopoptie van 12 miljoen euro zal AZ zo goed als zeker niet lichten. "Hij werd gehaald om de concurrentiestrijd op te voeren, maar dat is deels gelukt en deels ook niet", zei Jansen nog.