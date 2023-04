Prestigieuze individuele prijs kan Kompany amper nog ontsnappen

Vincent Kompany kan komend weekend - na de promotie - mogelijk ook de titel vieren met Burnley in The Championship. Intussen is hij ook genomineerd voor een individuele prijs en die kan hem amper ontsnappen.

De 37-jarige Kompany behoort tot de drie kandidaten om Coach van het Jaar te worden in The Championship. De anderen zijn Michael Carrick (Middlesbrough) en Mark Robins (Coventry City). Kompany hervormde Burnley helemaal. Hij zag 21 spelers vertrekken en haalde eigenhandig 21 anderen, waarvan velen uit de JPL. Hij werd eerder al drie keer op rij verkozen tot 'Manager van de maand' en is op weg om een recordaantal punten te behalen met Burnley. Middenvelder Josh Brownhill van Burnley is ook genomineerd voor de prijs van Championship-speler van het Jaar, samen met Viktor Gyökeres van Coventry City en Chuba Akpom van Middlesbrough. De winnaars worden op zondag 23 april bekendgemaakt.

Lees ook... Samir Nasri komt terug op periode bij Anderlecht en doet straffe uitspraak over Marc Coucke