Vader van Vadis Odjidja vertelt hoe het zit met contractverlenging van zijn zoon bij KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck rekent voorlopig niet op Vadis Odjidja op het middenveld bij KAA Gent. Het is uitkijken of hij volgend seizoen nog in de Ghelamco Arena speelt.

Vadis Odjidja is 34 jaar oud ondertussen. Hij zit met een aflopend contract bij KAA Gent en is de laatste tijd geen basisspeler meer onder Hein Vanhaezebrouck. Een afscheid lijkt zo wel heel erg dichtbij te komen. “Stoppen? Daar denkt hij niet aan”, zegt vader Henry aan Het Laatste Nieuws. Over hoe het nu verder moet met Odjidja heeft ook zijn familie alleen maar heel veel vraagtekens op dit moment. “Wat kan ik zeggen? Er is nog niet gesproken met AA Gent. We kunnen niet anders dan afwachten. Vadis wil blijven, AA Gent is zijn thuis. Maar wij weten nog niet hoe AA Gent naar de situatie kijkt. Dat zal wel komen. Hoop ik.” KAA Gent kijkt zelf voorlopig ook niet te veel in de richting van Odjidja. Als hij zal mogen blijven, dan zal dat aan stevig verminderde voorwaarden zijn. Op dit moment is hij de best betaalde speler bij KAA Gent. Na dit seizoen stoppen als profvoetballer is dus geen optie. “Daarvoor voetbalt Vadis te graag”, besluit papa Henry, al had Odjidja wel het plan voor ogen om te stoppen met voetballen bij KAA Gent.





