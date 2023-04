Vanhaezebrouck verwacht meer van zijn topspelers tegen West Ham: "Was wat teleurgesteld"

Hein Vanhaezebrouck zijn persconferenties zijn altijd interessant om volgen. De coach van AA Gent heeft er een handje van weg om op één vraag een minutenlang antwoord te geven. Zo ook over de kansen van zijn team tegen West Ham.

West Ham is de sterkste tegenstander die nog in de Conference League zit, maar in de competitie zijn ze wel nog niet zeker van Europees voetbal volgend seizoen. Het winnen van de Conference League zou dus wel eens hoog op hun lijstje kunnen staan.

"Ze haalden wel 18 op 18 en gingen daarna ook nog moeiteloos door", aldus Vanhaezebrouck. "Hopelijk doen wij beter. Dat Anderlecht al tegen hen speelde? Daar heb ik weinig aan. Wij zijn Anderlecht niet. We zijn een ploeg met andere kwaliteiten."

Maar West Ham is misschien wel wat vergelijkbaar met Union, waar ze afgelopen weekend tegen speelden. "Ze zijn heel atletisch, met heel veel power in alle linies. Ook op hun bank. Ze kunnen de ene week die reuzen achterin zetten en de andere week andere reuzen."

Gent mag volgens hem niet de fout maken om mee te willen gaan in een fysieke strijd. "Dat gaat niet, als je niet hun power hebt, moet je het op een andere manier doen. We moeten absoluut van onze kwaliteiten uitgaan en meer doen met het balbezit dan tegen Union. Ik verwacht ook meer van mijn spitsen, die waren een beetje teleurstellend, vond ik."