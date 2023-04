Waarom KAA Gent kan profiteren van de malaise bij onklopbare West Ham in de Conference League

KAA Gent krijgt met West Ham United een moeilijke tegenstander in de kwartfinale van de Conference League. Maar toch heeft mogelijk een kans tegen de Engelsen.

KAA Gent speelt ontvangt donderdag het Engelse West Ham United. Dat speelt een seizoen met twee gezichten. In de Conference League won West Ham voorlopig acht van zijn acht matchen, waarin het ook maar vier tegengoals kreeg.

In de Premier League is het een heel ander verhaal. Het won dan wel zijn laatste twee matchen, maar staat voorlopig maar veertiende. En de voorsprong op de eerste degradatieplaats is voorlopig nog altijd maar drie punten.

Als West Ham volgend seizoen Europees wil spelen, dan moet het de Conference League al gaan winnen dit jaar. De sfeer in de kleedkamer bij West Ham zou ook niet optimaal zijn. Trainer Moyes zou namelijk ter discussie staan en kon met de twee overwinningen maar net zijn vel redden. Niet ideaal voor aanvang van een Europese kwartfinale.

KAA Gent heeft meerdere troeven

Maar daar kan Gent wel profiteren, want het heeft nog altijd de levensgevaarlijke Gift Orban, die al 14 keer scoorde in 12 matchen. In de Conference League scoorde hij al 5 keer in 4 matchen.

Achteraan recupereet het ook de Pool Piatkowski, maar is Torunarigha wel onzeker. En Tarik Tissoudali is voor het eerst dit seizoen beschikbaar in de Conference League. Mogelijk dus een uitgelezen kans voor KAA Gent om een Europese halve finale te bereiken.