Donkere wolken pakken zich samen: eigen supporters roeren zich tegen Dante Vanzeir en willen overgaan tot massale boycot

Dante Vanzeir kent zijn straf voor de racistische uitspraken die hij deed in de match tegen San Jose. Maar het zou wel nog eens slechter kunnen aflopen, zo blijkt nu.

Vanzeir kreeg na zijn ongepaste en racistische uitlating zes matchen schorsing, een boete en een herstelproject opgelegd.

Hij ontsnapte zo dus wel aan een ontbinding van zijn contract. In de MLS is er normaliter wat racisme betreft een absoluut 'Zero Tolerance-beleid'.

Boycot

Zowel club, coach als ploegmaats waren toen al duidelijk. Verdediger Sean Nealis maakte het misschien nog het meest duidelijk: "Hij zal een lange weg moeten afleggen om ons vertrouwen opnieuw te winnen."

Ondertussen hebben ook de supporters zich geroerd. En dat zou wel eens een dik probleem kunnen worden voor de Belgische spits.

Zij eisen een zwaardere straf van hun club en willen overgaan tot een boycot zolang die zwaardere straf niet wordt gegeven.

Concreet willen ze dit weekend tijdens de wedstrijd tegen Houston Dynamo meteen na het eerste fluitsignaal het stadion opnieuw verlaten.