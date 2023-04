Lang heeft het niet geduurd: 'Club Brugge neemt afscheid van sportief directeur'

Club Brugge investeerde afgelopen zomer stevig in zijn kern en versterkte dit seizoen ook zijn staf. Al was niet alles een voltreffer.

Tom Caluwé, sinds 2019 actief als sportief directeur bij KV Mechelen, maakte in oktober 2022 de overstap naar Club Brugge.

Caluwé moest bij Club de dagelijkse leiding van het sportieve departement op zich nemen samen met Sports Coördinator Maarten Dobbeleer.

Op die manier zou de werklast van CEO Vincent Mannaert ook verminderen. "Club Brugge is KV Mechelen niet", is Mannaert nu in Humo duidelijk over de samenwerking.

Het lukte nooit echt goed tussen Caluwé en Club Brugge, zo blijkt. En dus zouden ze bij blauw-zwart de knoop hebben doorgehakt.

Einde verhaal

Na dit seizoen eindigt de samenwerking volgens Het Laatste Nieuws. Er zal vermoedelijk nog naar een opvolger gezocht worden.

De wintermercato wordt Caluwé niet aangewreven, want toen had de club al duidelijk gemaakt dat ze niet al te diep op het gaspedaal zouden gaan staan.