50 of 100 miljoen euro? Deze vier spelers uit 1A zijn na Boniface het gemakkelijkst te verkopen

Victor Boniface is het nieuwe goudhaantje van de Jupiler Pro League. Bij Union SG verwacht men dat hij het record van Deniz Undav zal verpulveren.

Union SG streek vorige zomer 7 miljoen euro op toen Deniz Undav naar Brighton trok. Dat was de duurste uitgaande transfer die de club ooit realiseerde. Victor Boniface moet dat record verpulveren. Er wordt zelfs gesproken van bedragen van 50 tot 100 miljoen euro voor de aanvaller van Union SG.

Lichtjes overdreven? Bij Union SG gaan ze voorlopig uit van een bedrag van om en bij de 15 miljoen euro, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde voorlopig slechts op 6 miljoen euro schat. In de Jupiler Pro League zijn er maar liefst 29 spelers die door Transfermarkt een hogere waarde krijgen dan Boniface.

Andreas Skov Olsen van Club Brugge is het meest waard in ons land, met 17 miljoen euro. Als je waarnemers vraagt welke speler uit de Belgische competitie het best verkocht kan worden, dan komen ze bij Boniface uit, gevolgd door Gift Orban, Bart Verbruggen, Noa Lang en Mike Trésor.