Matazo heeft vijf jaar na vertrek bij RSC Anderlecht wat te zeggen over zijn ex-ploeg

In 2018 verliet Eliot Matazo RSC Anderlecht. Hij ging toen aan de slag bij AS Monaco, waar hij nu werkt onder Philippe Clement.

RSC Anderlecht zag de voorbije jaren heel wat talent vertrekken naar het buitenland. Dat was ook het geval met Eliot Matazo. Hij speelde uiteindelijk nooit voor het eerste elftal in het Lotto Park.

In een gesprek met Eleven Sports heeft hij het over de situatie bij RSC Anderlecht. Vechten voor een plaatsje bij de top acht is bijlange niet wat je verwacht van een ploeg als RSCA.

“Ik heb het gevoel dat Anderlecht dit seizoen niet op de plaats staat die het verdient. Ze verdienen meer. Anderlecht is zo'n prestigieuze club”, klinkt het.

De tijden zijn de voorbije jaren echt veranderd. “Toen ik er speelde, was iedereen in België bang voor ons. Ik denk dat ze dat een beetje kwijt zijn, maar ze zijn aan het heropbouwen.”

Toch gelooft Matazo dat paarswit er weer bovenop zal komen. “Ze hebben een project dat de jongeren op de eerste plaats zet en met het talent in de academie ben ik ervan overtuigd dat ze terug aan de top van de Belgische competitie zullen staan.”