🎥 Supportersgroepen houden voet bij stuk over Dante Vanzeir en gaan stapje verder

Ze hadden hun actie op voorhand aangekondigd en hielden ook voet bij stuk. Viking Army, Empire Supporters Club en Torcida 96 verlieten de tribune toen de wedstrijd tegen Houston van start ging zaterdagavond.

De aanleiding voor hun protest is de schorsing van Dante Vanzeir na het incident rond racistische uitspraken van vorige week. Onze landgenoot krijgt een schorsing van zes weken en voor de supporters is dat een veel te lichte straf.

Er werden ook verschillende spandoeken met boodschappen als “Geef racisme geen plaats” en “Geloof zwarte spelers” opgehangen. Vooral trainer Gerhard Struber ligt onder vuur door zijn aanpak. De fans riepen zelfs om zijn ontslag.

“Dante heeft een schorsing van zes wedstrijd gekregen, maar wij vinden dat niet voldoende”, lieten de supportersverenigingen eerder op de dag op sociale media weten. “MLS heeft zijn zero-tolerantiebeleid niet nageleefd. We roepen hen dan ook op om hun bevindingen te herevalueren.”

The walkout has begun from the South Ward. Everyone else seems to be staying. #RBNY pic.twitter.com/qfpYmzohgn