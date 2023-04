Dries Mertens solliciteert voor een plek bij de Rode Duivels

In de vorige interlandperiode was er geen plek voor Dries Mertens bij de Rode Duivels. Al schittert hij wel op de Turkse velden.

Dries Mertens heeft met hart en ziel 9 jaar lang de kleuren van Napoli verdedigt om deze zomer de overstap te maken naar het Turkse Galatasaray. Het duurde even voor hij zijn draai vond, maar nu lijkt hij volledig ontploft. Galatasaray nam het dinsdagavond op teen Alanyaspor en Mertens vertolkte een hoofdrol.

In de met 1-4 gewonnen wedstrijd toverde hij één assist en één doelpunt uit zijn hoed. Daarmee had hij een zeer belangrijk aandeel in de zege die de koppositie van de ploeg uit Istanbul nog meer versterkt tegenover stadsgenoot Fenerbahce die momenteel 2de staan op al 9 punten achterstand. Dit wel met één wedstrijd minder gespeeld dan de ploeg van Mertens.

De afgelopen interlandperiode werd Mertens niet opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij was niet volledig fit op dat moment en bondscoach Tedesco koos voor jonger geweld tegenover de 35-jarige ancien. Al laat hij de laatste tijd in Turkije zien dat hij absoluut nog niet is versleten.