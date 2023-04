Vincent Kompany deelt verrassende visie op Hazard's potentieel

Voor velen is hij al afgeschreven, maar Vincent Kompany gelooft nog in zijn voormalige ploeggenoot.

Vincent Kompany sprak in het interview bij RTBF over de situatie van Eden Hazard: “Het is te vroeg om te zeggen dat dit het einde van zijn carrière is. De blessures hebben Eden parten gespeeld en dat is iets dat we moeten accepteren. Hij heeft de laatste jaren veel last gehad met kleine en grote kwaaltjes en de nasleep daarvan. Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om daar altijd van terug te komen.”

Kompany houdt alleen maar goede herinneringen over aan Hazard. Hij gelooft ook dat hij nog tot grote zaken in staat is. “Achter de speler zit iemand die ons land zeer trots heeft gemaakt. Die magie kan je ook niet zomaar kwijt zijn. Hij blijft een speler die op elk moment gevaar kan creëren. Hij kan nog zeker nuttig zijn in de finale van de Champions League of in de beslissende eindfase van de competitie. We moeten enkel hopen op het beste, want deze speler verdient dat”, vertelt de trainer van Burnley.