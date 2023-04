Clubs uit de Challenger Pro League moeten zich zorgen maken, al is er ook positief nieuws

Er is positief financieel te lezen uit de Challenger Pro League, maar toch ook negatief. Het blijft moeilijk om in deze reeks te overleven. Dit blijkt uit cijfers die de Belgische voetbalbond heeft bekendgemaakt.

Het mag dan niet meer 1B of tweede klasse heten, maar de problemen blijven hetzelfde. De Challenger Pro League is de reeks waar iedere club zo snel mogelijk uit wil weg geraken en hiervoor willen ze ook fel investeren. Dit meestal met geld uit het buitenland.

Terwijl de Jupiler Pro League nog positieve transfercijfers kon voorleggen. Dit kan u HIER lezen. Dan is dit in de Challenger Pro League wel even anders. In de periode 01/04/2022 tem 31/03/2023 werd er voor meer dan 11 miljoen euro inkomende transfers gerealiseerd. Dit tegenover 1.8 miljoen uitgaande. Dit zijn donkerrode cijfers voor de clubs uit de Challenger Pro League.

Goed nieuws is er ook te rapen. Zo hebben de clubs beduidend minder geld aan tussenpersonen besteed dan dezelfde periode vorig jaar. Vorige periode bedroeg dit nog een 1.7 miljoen euro en dit slinkt naar een 1.1 miljoen euro in de periode 01/04/2022 tem 31/03/2023.

Op dat vlak is de Challenger Pro League op de goede weg. Een kleine kanttekening is dat alle transfers van de U23 hier niet bij zijn opgenomen. Deze worden bij de hoofdclub gerekend.