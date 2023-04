Clubs uit de Jupiler Pro League hebben het eindelijk begrepen

De Belgische voetbalbond kwam met een rapport naar buiten over de transfers in het Belgisch voetbal en de vergoedingen die aan makelaars worden betaald. Het lijkt dat vele clubs het eindelijk hebben begrepen.

In de periode van 1 april 2022 tot 31 maart 2023, blijkt dat de profclubs in totaal ongeveer 22 miljoen euro hebben betaald aan tussenpersonen. Dit is een daling van negen miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Racing Genk heeft in de afgelopen twaalf maanden het meeste betaald aan makelaars, met een totaalbedrag van ongeveer 3,7 miljoen euro. AA Gent volgt als eerste achtervolger met net geen 3,5 miljoen euro, en Antwerp maakt de top drie compleet met iets meer dan 3 miljoen euro.

In het voorgaande jaar was Anderlecht nog koploper met 4,4 miljoen euro aan betalingen aan makelaars. Het is nu gedaald naar ongeveer anderhalf miljoen euro. Seraing heeft het minste uitgegeven aan tussenpersonen, met slechts ongeveer 100.000 euro.

Het rapport onthult ook dat de Belgische clubs in 1A vorig jaar iets meer dan 171 miljoen euro hebben uitgegeven aan spelers, maar daar tegenover staat bijna 252 miljoen euro aan uitgaande transfers. Dit resulteert in een positieve transferbalans van ongeveer 80 miljoen euro.