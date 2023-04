De bal ligt in het kamp van Messi: 'Dit is het voorstel waarmee Barça de Argentijn terug naar Camp Nou wil halen'

Het huiswerk is gemaakt én het contract ligt klaar. FC Barcelona wil Lionel Messi terug naar Camp Nou halen. De bal ligt in het kamp van de Argentijn.

De voorbije maanden draaiden de boekhouders bij FC Barcelona overuren. El Mundo Deportivo weet dat het huiswerk af is. Er ligt een tweejarig contract klaar voor Lionel Messi.

Barça slaagt erin om tweehonderd miljoen euro te bezuinigen op salarissen. Enkel op die manier is een terugkeer van De Vlo mogelijk.

Inleveren

De bal ligt in het kamp van Messi. Niet alleen het sportieve plaatje, maar ook het financiële verschil is nog steeds groot met zijn eerste passage in Catalonië.