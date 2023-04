Niet alleen overdreven snelheid was in het spel bij het ongeluk van Sofian Kiyine

Sofian Kiyine veroorzaakte een zwaar ongeval op 30 maart. Blijkbaar was er wel wat meer in het spel dan alleen overdreven snelheid.

Sofian Kiyine had een zwaar ongeval met zijn Mercedes op 30 maart. De speler van OH Leuven werd in de lucht gekatapulteerd en vloog door een sporthal. Gelukkig vielen er geen bijkomende gewonden. De speler zelf had meerdere breuken.

Volgens SudInfo kon er geen blaastest worden afgenomen, maar volgde er wel een bloedproef. Daaruit bleek dat hij 1,6 promille alcohol in het bloed had. Dit is meer dan driemaal de toegelaten limiet van 0,5 promille.

Verder onderzoek naar de omstandigheden moet nog volgen, maar volgens de eerste vaststellingen zou hij ongeveer 150 km per uur hebben gereden. Op deze weg is een snelheidslimiet van 90 km per uur.