Vertrekt Hans Vanaken nog bij Club Brugge? Meerdere redenen waarom het niet meer zal gebeuren

Hans Vanaken staat nog altijd open voor een vertrek bij Club Brugge. Maar is een vertrek nog wel aan de orde?

Net als heel Club Brugge beleeft Hans Vanaken niet zijn beste seizoen. De kapitein zit qua goals (9) en assists (5) samen nog altijd in de dubbele cijfers, maar vorig seizoen zat hij in zes wedstrijden meer aan 15 goals en 12 assists.

Het was dan ook niet onlogisch dat er vorige zomer buitenlandse interesse kwam voor Vanaken. Het Engelse West Ham wou toen zo'n 13 miljoen euro betalen, Club vroeg 20 miljoen euro. Vanaken bleef in Brugge en verlengde zelfs zijn contract tot midden 2027.

Bij Eleven Sports vertelde Vanaken dat hij nog altijd open staat voor een mogelijke transfer. Maar was West Ham niet de laatste grote trein die voorbij is gekomen voor Vanaken? Wellicht was het een buitenkans die niet meer terugkomt.

Marktwaarde stevig gezakt

Club Brugge haalde dit seizoen dan wel een historische achtste finale in de Champions League binnen, maar Vanaken speelde daarin geen hoofdrol. De vorige twee campagnes zorgde hij nog telkens voor drie goals.

De marktwaarde van Vanaken zakte sinds vorige zomer dan ook van 16 miljoen euro naar 12 miljoen euro. Als Club Brugge ooit de jackpot wou binnenhalen met Vanaken, dan mag het die droom wellicht opbergen. Geen enkele club zal nog meer 10 miljoen euro betalen.

En ook voor Vanaken zelf, die deze zomer 31 wordt, wordt het buitenland alsmaar lastiger. Veel progressie zit er wellicht niet meer in en clubs uit Engeland of Duitsland zullen dan ook niet meer snel aan hem denken.

Nieuw tijdperk bij Club

Wat Vanaken kan aanzetten om toch te vertrekken is het feit dat Club aan het einde van een tijdperk zit. Het zal volgend jaar geen Champions League spelen en moet voor een stuk opnieuw beginnen na dit chaotische seizoen met drie trainers.

Met volgend seizoen wellicht weer een nieuwe coach en nieuwe spelers zal Vanaken moeten beslissen of hij alsnog de stap in het onbekende wil zetten of hij bij Club een nog wat groter icoon wil worden door de club de volgende seizoenen weer naar nieuwe successen te leiden. Dat laatste lijkt toch de beste keuze te zijn.