Uitschakeling door Manchester City kan nare gevolgen hebben voor Clubicoon van Bayern München

Een trainerswissel heeft Bayern München dit seizoen al doorgevoerd. Daar zou nu nog wel een wissel in de bestuurskamer bij kunnen komen. Een clubicoon staat namelijk onder druk.

Oliver Kahn is een clubicoon bij Bayern München. De voormalige doelman speelde bijna 500 wedstrijden voor de recordkampioen. Sinds 2019 heeft hij een plaats in het bestuur van de club en vanaf 1 juni 2021 heeft hij de rol van CEO. Al lijkt hij ook geslachtofferd te worden binnenkort.

"Nu gaan we voor de titel en daarna gaan we zeker om de tafel. Ik heb hier veertien jaar gespeeld en weet hoe het is als de doelstellingen niet worden gehaald", zei Kahn na afloop van de partij tegen Manchester City waarin Bayern München werd uitgeschakeld in de Champions League.

Het is duidelijk dat de doelman de bui voelt hangen als dit titel in de Bundesliga niet wordt gehaald.