Vanhaezebrouck zeer streng na Europese uitschakeling: "Dan krijg je ze ook in België binnen"

KAA Gent ging onderuit bij West Ham United en zag zo zijn Europees avontuur ten einde komen. Hein Vanhaezebrouck was erg teleurgesteld.

KAA Gent vergat de kansen af te maken en kreeg ze wél binnen. "De 1-1 was een cadeau. Antonio parkeerde zich aan de eerste paal en mocht zomaar koppen", klonk het bij monde van de coach in Het Laatste Nieuws.

"De boulevard werd opengezet, dat is een doelpunt enorm goedkoop weggeven en zo ging West Ham met een boost de rust in."

Er zat meer in

"Het is heel simpel. Het draait ook om kansen afmaken - dat hebben wij te weinig gedaan. We gaven ook te veel vermijdbare tegengoals weg. Vorige week één, en vandaag een stuk of drie. Zo is het heel moeilijk om een resultaat neer te zetten.”

“Kijk, we mogen het Europees toneel met opgeheven hoofd verlaten. Maar hier zat écht meer in. We moeten leren van onze tegengoals, want ook in België krijg je ze binnen als je het op deze manier aanpakt."