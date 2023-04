Anderlecht helemaal afgemaakt: "Genant, onbegrijpelijk gedrag, ging echt te ver"

Het seizoen van RSC Anderlecht kan er na de Europese uitschakeling zondag helemaal opzitten. De kans op play-off 2 is niet eens zo groot.

En dus zijn de analisten heel streng voor Anderlecht. Op bezoek bij AZ Alkmaar leverden ze een nieuwe non-prestatie af.

"Wat was dat in Alkmaar? Onbegrijpelijk gedrag was het. Riemer zei dat ze kwamen om te winnen? Ik ga hem nooit meer geloven."

© photonews

"Mijn schellen vielen eraf. Meer slechte passes dan Harry Maguire", is Jan Mulder heel erg streng in Het Laatste Nieuws.

De Nederlandse ex-speler van Anderlecht zag een dramatische partij van paars-wit, enkel Jan Vertonghen was op niveau.

Genant

En dus kan het seizoen van paars-wit er dus zondag zomaar opzitten. Dat is bijzonder vreemd te noemen, zoveel is duidelijk.

"Wat denk je van genant? Ik snap dat Anderlecht het moeilijk heeft, maar wat ze lieten zien tegen AZ ging echt te ver."