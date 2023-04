Johan Boskamp kiest duidelijk standpunt: "Dat doe je gewoon niet. Einde discussie"

De voorbije weken kwam de Jupiler Pro League opnieuw negatief in het nieuws door alcoholmisbruik bij verschillende actoren.

Vincent Mannaert en Sofiane Kiyine werden de voorbije dagen opnieuw aan stevig alcoholmisbruik gelinkt. Een verhaal dat het voetbal blijft achtervolgen, want zijn waren dit seizoen en de voorbije jaren lang niet de enigen.

Voor Johan Boskamp, die zelf nooit een druppel gedronken heeft, ziet het er inderdaad naar uit dat het voetbal een alcoholprobleem heeft. Zeker de laatste jaren ziet hij het alsmaar erger te worden. Het zou met de toenemende druk op de schouders van de voetballerij te maken hebben.

“Mensen in het voetbalmilieu leiden een ontzettend mooi leven en verdienen er nog eens heel goed hun boterham mee. Dan moet je ook om kunnen gaan met de aandacht die ermee gepaard gaat. Of je dat nu graag hebt of niet, je vervult een voorbeeldfunctie”, zegt de Nederlander bij Het Belang van Limburg.

“Dan kan je het jezelf echt niet permitteren om met een stuk in je kloten een kleedkamer toe te spreken. En al helemaal niet om dronken in de auto te stappen. Je brengt er onschuldige mensen mee in gevaar, zoals daar in Luik. Voetballer of niet, dat doe je gewoon niet. Einde discussie.”