Speler KRC Genk neemt geen blad voor de mond na zaak Vanzeir: "Dat is het grootste probleem dat heerst"

Bij KRC Genk gaat hij dit seizoen voor de titel. Maar hij strijdt ook nog voor heel wat andere zaken.

Mark McKenzie staat met KRC Genk op kop in de rangschikking op één speeldag van de play-offs. "Tegen Charleroi, dat nog iets heeft om voor te spelen. Het zal intens worden", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Genk wil als leider de play-offs in, de spelers rekenen daarvoor op elkaar. Het vertrouwen is intact, klinkt het. Het geloof idem dito. En de rest zal van details afhangen.

Photonews

Maar ondertussen voert de verdediger nog een andere strijd. Hij heeft een eigen podcast (Orange Slices) en ook racisme is daarin een terugkerend thema.

"Voor mij als minderheid, als zwarte, is het iets waarmee ik elke dag moet leven. In de VS zijn er oude fundamenten, die stammen uit de tijd van mijn overgrootouders, die nog steeds van kracht zijn."

Empathie

"In mijn ogen is een gebrek aan empathie het grootste probleem dat er heerst. Niet in staat zijn om je te verplaatsen in iemand die anders is dan jij — of het nu om huidskleur, geloof of geaardheid gaat."

"Je moet je bewust zijn van je uitspraken. Het kan goed zijn dat jij een bepaalde uitspraak niet als racistisch of kwetsend bedoelt, maar houd je er ook rekening mee hoe een ander zich voelt bij die uitspraak?"