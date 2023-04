Frank Raes geeft opvallende reden waarom Anderlecht zal winnen van KV Mechelen

Haalt RSC Anderlecht de Europe Play-Offs? Analist Frank Raes ziet wel een mogelijkheid voor de troepen van Brian Riemer.

Plek vijf tot acht levert een plaatsje in de Europe Play-Offs op. Enkel Westerlo lijkt al een zekere naam. Daarnaast ook twee ploegen uit het trio Gent, Club en Standard. Het laatste ticket is voor Charleroi, Cercle Brugge, Anderlecht of OH Leuven.

Sporting Charleroi heeft het alvast in eigen hand. Als ze winnen van competitieleider KRC Genk, dan zijn ze zeker van een plaatsje in play-off 2. Een loer die Felice Mazzu zijn ex-club RSC Anderlecht meer dan ooit wil afdraaien.

“Wees maar zeker dat het meespeelt. Lukt het niet voor Charleroi, dan ligt Cercle op de loer. Zij trekken richting Zulte Waregem, waar nog enorm veel op het spel staat. Als ze allebei niet weten te winnen – wat niet onmogelijk is – komt Anderlecht in aanmerking”, zegt Frank Raes in De Zondag.

Op bezoek bij AZ kreeg Anderlecht een stevige mentale tik te verwerken, maar toch zouden ze wel eens gemakkelijk KV Mechelen opzij kunnen zetten.

“Vergeet niet dat Mechelen een week later de bekerfinale speelt en in de competitie niets meer te winnen heeft. Welke speler zou dan nog risico’s nemen in de duels?”, is de opvallende reden waarom paarswit de Kakkers kan kloppen volgens Raes.