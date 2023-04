Van Der Elst noemt toch drie namen bij Club Brugge: "Maar De Mil heeft dat wat kunnen corrigeren"

Club Brugge heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Het is uitkijken of ze vanavond op de slotspeeldag voorbij KAS Eupen geraken.

Nog één wedstrijd in de reguliere competitie. Het is kijken of Club Brugge toch nog die felbegeerde vierde plaats pakt en zo de Champions’ Play-Offs pakt.

Club Brugge staat de komende maanden voor een stevige evaluatie. Wat liep er allemaal fout? “De keuze voor Hoefkens, het snelle ontslag van Hoefkens en het binnenhalen van Parker kan je daar al bijrekenen”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Maar er is nog veel meer. Zo besteedde Club Brugge ook voor 50 miljoen euro aan spelers en daar is toch ook aardig wat mee fout gelopen. Talent is er zeker, maar Van Der Elst ziet wat er daarmee niet ging zoals het moest.

“Er waren ook veel spelers die vooral voor zichzelf spelen en Club alleen als springplank zien. Om Lang, Buchanan en Skov Olsen niet te noemen. Rik De Mil heeft dat wat kunnen corrigeren, maar dat is lange tijd ten koste gegaan van het rendement.”