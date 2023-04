Wordt het Gent of Club Brugge? Buffalo's moeten winnen tegen KV Oostende voor plekje in Champions' play-offs

KAA Gent heeft het in eigen handen vanavond. Winnen tegen het recent gedegradeerde KV Oostende is genoeg om Club Brugge uit de Champions' play-offs te houden en zelf mee te strijden tot aan de eindstreep voor het hoogst haalbare. Volg de ontknoping vanavond live bij Voetbalkrant!

KAA Gent heeft niet veel tijd gehad om de 4-1 nederlaag op bezoek bij West Ham door te spoelen, want vanavond moeten de Buffalo's wederom aan het werk. En het is niet 'zomaar' een wedstrijd, tegen KV Oostende kan Gent de kers zetten op een geslaagd seizoen. Als ze winnen gaan ze namelijk door naar de Champions' play-offs en houden ze rivaal Club Brugge in de Europe play-offs. Je kan je wel voorstellen dat ze in de Arteveldestad heel blij zouden zijn met zo'n uitkomst. Maar vooraleer Gent kan meestrijden met Antwerp, Union en Genk moeten ze dus eerst wel voorbij KV Oostende zien te geraken. Winnen is niet noodzakelijk nodig, ze moeten gewoon minstens evenveel punten halen als Club Brugge er haalt tegen Eupen, maar daar zal coach Hein Vanhaezebrouck geen rekening mee willen houden.

Bij de Kustboys is het al verloren. KV Oostende degradeerde inmiddels al een week geleden naar de tweede klasse en speelt deze wedstrijd in de Ghelamco Arena dus eigenlijk zonder inzet. Echter is het niet omdat KVO al gezakt is dat ze zich zomaar gewonnen zouden geven. Ondanks dat ze slechts zes overwinningen boekten dit seizoen legden ze wel ploegen als Club Brugge en Charleroi over de knie. In hun laatste wedstrijd op het hoogste niveau zullen de Kustboys er nog eens vol voor willen gaan naar alle waarschijnlijkheid. In de heenwedstrijd kwamen ze ook op voorsprong tegen KAA Gent, maar doelpunten van Hugo Cuypers, Hong Hyun-seok en Andrew Hjulsager zorgden nog voor een 1-3 overwinning voor de Buffalo's. Benieuwd wat het vanavond zal worden? Volg het live via Voetbalkrant.