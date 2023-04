'FC Barcelona wil shoppen bij Belgische club en dat mag wat kosten'

FC Barcelona is op de goede weg om de titel te veroveren in La Liga. Het team van coach Xavi staat defensief heel goed met maar 9 tegendoelpunten, maar offensief hebben de Catalanen het moeilijk om vlot te scoren.

De Bluegrana hebben in de laatste 3 wedstrijden 40 doelpogingen afgedwongen en konden hieruit geen doelpunt scoren. Om deze reden zijn de Catalanen op zoek naar de nodige offensieve versterking voor het volgende seizoen.

Sport meldt dat Vitor Roque, Rasmus Hojland en Gift Orban de belangrijkste targets zijn om de leider in La Liga te versterken. De aanvaller van AA Gent moet minder kosten dan Roque en Hojlund, maar de Buffalo's hopen toch de nodige miljoenen te vangen voor hun goudhaantje.

De Nigeriaans aanvaller was in alle competities al goed voor 14 doelpunten in 15 wedstrijden. Volgens transfermarkt wordt de waarde van de spits geschat op zo'n 9 miljoen euro, maar daar zullen ze in de Ghelamco Arena wel niet blij mee zijn. Louwagie liet al horen dat een prijs van 20 miljoen euro zeker mogelijk is.