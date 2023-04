Marc Brys ontgoocheld door missen PO2: "Wat we nu nog gaan doen?"

Even leek het zondagmiddag allemaal mee te vallen voor OH Leuven, maar uiteindelijk ging het laatste ticket voor PO2 toch naar Cercle Brugge.

OH Leuven won zondagmiddag na een knappe prestatie met 3-2 van Standard. Een verdiende overwinning die even ook leek te resulteren in een ticket voor play-off 2, maar zover kwam het uiteindelijk niet voor de mannen van Marc Brys.

“Winst smaakt altijd zoet, maar deze zege kreeg toch snel een zurig randje”, zei de trainer van OH Leuven na afloop van de wedstrijd. “Het is jammer dat we niet in de play-offs geraakten, terwijl ik vind dat we dat eigenlijk wel verdienden.”

Op de bank van Brys werden de scores van de andere wedstrijden goed gevolgd, zeker toen OHL op een geruststellende 3-1-voorsprong kwam.

“Op een bepaald moment evolueerden de scores op de andere velden in de juiste richting, maar het mocht net niet zijn. Wat we nu nog gaan doen? Een paar weken doelloos trainen”, is de bittere conclusie.