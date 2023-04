Patrick Goots heeft geen goed nieuws voor play-offs van Royal Antwerp FC

KRC Genk, Union SG, Royal Antwerp FC en Club Brugge zullen in play-off 1 onder elkaar uitmaken wie de titel in de Jupiler Pro League pakt.

Royal Antwerp FC was al een tijdje zeker van een plaatsje in de top vier. Het was op de slotspeeldag uitkijken wie het laatste ticket zou pakken. Dat was verrassend genoeg Club Brugge en niet KAA Gent. De troepen van Hein Vanhaezebrouck faalden tegen KV Oostende.

“Dat AA Gent zich verslikte in het reeds veroordeelde Oostende noem ik de schande van de speeldag. Oké, er was die nederlaag tegen West Ham, maar die Europese uitschakeling zal lang niet zo hard zijn aangekomen als dit verlies”, vertelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Bij Club Brugge zal het genieten geweest zijn. Zelf ruim winnen en dan je concurrent onderuit zien gaan. Dat zorgt volgens Goots niet alleen voor een goed gevoel. “Dan is leedvermaak nooit ver weg”, gaat Goots verder.

Maar voor Royal Antwerp FC is dat geen goed nieuws. “Ik vind deze tegenstander ook minder gunstig voor Antwerp dan Gent, waartegen het sinds de promotie bijna altijd goede resultaten boekte. Maar ook Genk en Union zullen Club Brugge, dat weer in vorm is, niet zomaar bespelen.”