Delicaat: deze coach van tegenstander in play-offs staat ook op het lijstje van Club Brugge

Club Brugge gaat hoogstwaarschijnlijk niet door met Rik De Mil als hoofdcoach. Blauw-zwart is nu echter heel voorzichtig in zijn zoektocht na de belevenissen van dit seizoen. Al staat er ook nog een trainer op het lijstje die ze de komende weken nog gaan terugzien: Karel Geraerts.

We schreven gisteren nog dat Club zich moet beraden vooraleer ze De Mil terugschuiven, maar die beslissing blijkt al genomen te zijn. Ze willen de man niet kwijt en een hoofdtrainer is maar een passant.

Dat Ronny Deila, trainer van Standard, op het lijstje van potentiële nieuwe trainers staat, was al geweten. Maar daar staat ook nog een andere coach op, van een concurrent voor de titel zelfs. Karel Geraerts heeft met zijn werk bij Union veel indruk gemaakt, schrijft Het Nieuwsblad.

Het is dan ook logisch dat hij in aanmerking komt. En Club zal hem sowieso meer kunnen bieden dan de Brusselaars. Ook in Duitsland staat hij op enkele lijstjes.