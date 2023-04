Deze week wordt de knoop al doorgehakt: Slimani en Refaelov weten waar ze aan toe zijn

Deze week nog zullen er bij Anderlecht knopen worden doorgehakt. Er zijn twee jongens die einde contract zijn met Islam Slimani en Lior Refaelov. Zij krijgen deze week nog nieuws.

Voor Lior Refaelov zal dat geen al te best nieuws zijn. Anderlecht kan hem aan de huidige voorwaarden sowieso niet meer houden. Daarnaast komt nog dat de twee Denen voor volgend seizoen een heel fysiek spel hebben voorzien en de 36-jarige middenvelder daar niet meer in mee kan. Hij zal dan ook geen nieuw contract krijgen als speler.

Islam Slimani is een andere zaak. Met de Algerijn lopen er onderhandelingen om hem te houden. Met dien verstande dat Jesper Fredberg ook niet van plan is hem te betalen naar zijn verleden toe. Hij kan en wil ook blijven, maar zal dat ook moeten tonen in de contractbesprekingen. Maar naar verluidt komt het wel in orde.

Ook met verschillende andere spelers zal er gesproken worden. Velen zullen te horen krijgen dat ze best uitkijken naar een andere club deze zomer. Om maar een paar namen te noemen: Murillo, Diawara en Ishaq. Anderen zullen dan weer geld moeten opleveren.