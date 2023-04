KAA Gent-sterkhouder legt de vinger op de wonde na missen Play-Off 1: "Dit doen we anders nooit"

KAA Gent speelt andermaal niet mee in de Champions Play-Offs door het verlies op de slotspeeldag thuis tegen het gedegradeerde KVO Oostende. Dit zorgt ervoor dat de Buffalo's het zullen moeten doen met Play-Off 2 en dit zorgde voor een stevige kater in de Ghelamco Arena.

Het had een mooie voetbalweek moeten worden voor la Gantoise, maar dat draaide helemaal anders uit dan gehoopt. Er werd verloren bij het Engelse West Ham united met 1-4 en ook thuis kwamen de Gentenaren niet verder dan een 2-1 verliespartij tegen KV Oostende.

Sven Kums was één van de spelers die wel op niveau speelden tegen de Kustboys, maar ook hij kon het tij niet doen keren. "Iedereen is zwaar teleurgesteld. Dit is één van de grootste ontgoochelingen uit mijn carriere", vertelde de middenvelder aan het Nieuwsblad.

De voormalige Gouden Schoen zocht wanhopig naar een verklaring voor deze gemiste kans. "We knalden de ballen gewoon weg. Dit doen we anders nooit. Ik snap het niet. Faalangst? geen idee wat er gebeurde.. Ik heb hier dan ook geen verklaring voor", zei Kums.

Gent staat net als de voorbij jaren in Play-off 2 en dat was echt niet nodig geweest. De mindere prestatie van de Buffalo's zorgde er echter voor dat Club Brugge over hen kon springen naar de vierde plaats die recht geeft op Play-Off 1.