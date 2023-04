🎥 Kevin De Bruyne toont de wereld zijn klasse met prachtig doelpunt

Woensdagavond in het duel tussen Manchester City en Arsenal laat Kevin De Bruyne wederom zien wat voor klassespeler hij is.

De wedstrijd die de titelstrijd in definitieve plooi kan leggen. Zo werd de wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal omschreven. Kevin De Bruyne liet wederom zien wat voor klassespeler hij is.

Het was even de omgekeerde wereld want deze keer was niet De Bruyne de aangever voor Haaland. Het was de Noor die onze landgenoot enig mooi aanspeelde. De Bruyne zorgde met een prachtige 'rush' voor een even prachtig doelpunt.

Puur genieten!