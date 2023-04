De fans van Antwerp zullen glunderen bij dit nieuws

In aanloop van de bekerfinale van komende zondag krijgen de fans van Antwerp fantastisch nieuws te horen.

Jean Butez is één van de absolute sterkhouders bij Antwerp dit seizoen. In 34 competitiewedstrijden kwam hij al tot 19 clean sheets. Niet alleen in de competitiewedstrijden houdt hij zijn netten schoon want tel er nog 9 Europese en bekerwedstrijden bij en dan komt hij in totaal op 25 clean sheets dit seizoen.



“Ik ben tevreden. Ze hebben begrepen dat hard werken goed beloond moet worden", zegt een lachende Butez tegenover Humo. "Ze hadden er natuurlijk zelf ook alle belang bij ervoor te zorgen dat ik in 2024 niet gratis kan vertrekken (grijnst). Maar ik wilde ook echt blijven. Het wordt een heel belangrijk jaar, en ik wil met Mark van Bommel, Toby Alderweireld en Vincent Janssen blijven werken”, aldus de Franse doelman in het weekblad.



Jean Butez verlengde vorig zomer zijn contract bij Antwerp tot medio 2026. Met een marktwaarde van 6 miljoen euro volgens Transfermarkt zal een geïnteresseerde ploeg met een serieus bod moeten komen om zowel Antwerp als Butez te overtuigen.