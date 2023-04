Fredberg doet de transferstrategie voor de zomermercato van Anderlecht uit de doeken

RSC Anderlecht staat voor een drukke transferzomer. Toch is het uitkijken of er budget is om uit te voeren wat nodig is.

Het zal geen gemakkelijke opdracht worden voor CEO of Sports Jesper Fredberg bij RSC Anderlecht. De zomermercato kondigt zich aan als een stevige uitdaging met heel veel grote vraagstukken.

Een eerste item is het aan boord houden van enkele sterkhouders. RSC Anderlecht heeft spelers als Verbruggen, Verschaeren, Slimani en Refaelov nodig om niet weer helemaal vanaf nul te moeten starten. Anders gaat er opnieuw veel tijd verloren.

Maar Anderlecht moet ook de nodige aankopen doen om zich te versterken. De vraag is alleen of er daarvoor wel het nodige budget voor handen is en Anderlecht niet eerst spelers moet verkopen om centen ter beschikking te hebben.

Fredberg is duidelijk over de strategie voor deze mercato. “Als wij willen terugkomen, dan zal onze transferstrategie cruciaal zijn. We moeten investeren in potentiële topspelers, hen ontwikkelen en doorverkopen met een grote meerwaarde”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Over de centen maakt hij zich geen zorgen alvast. “We hebben er vertrouwen in dat het budget om dat te doen, er zal zijn. Natuurlijk zullen wij ook spelers moeten verkopen, dat geldt zowat voor elke club en is sowieso onderdeel van onze strategie.”