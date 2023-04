'Royal Antwerp FC krijgt goed nieuws te horen van bij Bayern München'

131 speelminuten in een half seizoen. Meer was er voor Daley Blind bij Bayern München niet weggelegd in de tweede helft van dit seizoen.

Royal Antwerp FC had tijdens de wintermercato zijn zinnen gezet op Daley Blind. Hij raakte zijn basisplek onder Alfred Schreuder bij Ajax kwijt en wou zelf uitkijken voor een nieuwe uitdaging. Blind liet zijn contract ontbinden en koos dan behoorlijk verrassend voor een nieuwe uitdaging bij Bayern München, maar daar kwam hij helemaal niet tot spelen toe. 131 minuten in de competitie en in de Duitse beker kreeg hij er 26. Volgens Sky Sport Deutschland is het duidelijk dat het avontuur in de Bundesliga er helemaal opzit voor Blind. En dus kan Royal Antwerp FC een nieuwe gooi doen om Blind binnen te halen. Of de club echter nog interesse heeft is echter niet geweten. “Blind gaat Bayern verlaten. Het is honderd procent besloten”, klinkt het bij Sky Sport. “De club gaat zijn contract niet verlengen. Zijn zaakwaarnemers zijn al bezig om zich te oriënteren op de transfermarkt. De speler heeft verschillende opties.”