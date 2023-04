Fans en analisten hebben allemaal hetzelfde te zeggen over Kevin De Bruyne na nieuwe masterclass in Premier League

Woensdagavond stond in de Premier League het levensbelangrijk duel tussen Manchester City en Arsenal op het programma. De titel lijkt zo in een plooi te zijn gelegd.

Manchester City dolde Arsenal helemaal zoek. Met Kevin De Bruyne in een absolute glansrol in het Etihad Stadium.

Met twee doelpunten zette hij de wedstrijd helemaal naar zijn hand. Daardoor scoorde hij nu al negen keer tegen The Gunners in elf wedstrijden in de Premier League.

Niemand doet beter. En eigenlijk doet geen enkele middenvelder in de Premier League ook gewoon beter op dit moment.

© photonews

Scoren en ook nog eens het meeste assists geven van allemaal - Messi en de rest staan met moeite nog op de foto.

Het maakt ook dat op de sociale media het iedereen stilaan eens is: KDB is de absolute GOAT in het Engels voetbal.

2 goals for Kevin de Bruyne in the biggest game of the season. Don’t ever compare him to bums like Odegaard again.



Respect the greatest PL midfielder of all time pic.twitter.com/HS5uTVT1vY — 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) April 26, 2023

Si Benzema n’est pas ballon cette année donnez le à Kevin De Bruyne — Bojack Hossman (@Hokagessam) April 27, 2023

Kevin De Bruyne is one of the greatest midfielders to grace the Prem. He’s easily Ballon d’Or material 👑 — Mr Smith⭐️⭐️ (@Tom_Smith_97) April 27, 2023

Kevin de Bruyne Balón de Oro — Big Will (@WillFuenlaWorld) April 27, 2023

Ramsdale everytime he sees Kevin De Bruyne in the Arsenal box pic.twitter.com/UCi9Gxiakr — Supu ya Mutura (@I_amShiti) April 26, 2023