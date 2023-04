Royal Antwerp doet bod van meer dan een miljoen voor creatieve middenvelder

Bij Royal Antwerp FC zijn ze al volop aan het kijken naar versterking voor komend seizoen. Een eerste bod is alvast neergelegd.

Royal Antwerp wil zijn middenveld versterken en liefst als het kan met een creatieve, aanvallende middenvelder.

En in die zoektocht hebben ze nu Dion Kacuri gevonden, die momenteel uitkomt voor Grasshoppers Zürich en ook jeugdinternational is voor zijn land.

© photonews

De Zwitserse aanvallende middenvelder staat dan ook te boek als een groot talent in eigen land en dus moet hij opleveren.

Volgens Zwitserse bronnen zou The Great Old al een eerste bod van 1.2 miljoen euro hebben neergelegd voor de speler.

Dat zou echter onvoldoende zijn, waardoor Antwerp een tweede bod aan het voorbereiden is om hem alsnog binnen te halen.

Dit seizoen was de 19-jarige Kacuri goed voor één doelpunt in negen wedstrijden op het hoogste niveau in Zwitserland.