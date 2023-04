Trainer als 'bendeleider': tot negen jaar cel voor Noord-Franse voetballers na zware overvallen op onder meer Bart Versluys

Het gerecht heeft zware effectieve gevangenisstraffen uitgesproken voor een aantal Noord-Franse voetballers.

Een bende van vijf, waarvan vier van de vijf spelers waren van een Noord-Franse voetbalploeg. En met een trainer als 'bendeleider'.

Dat zijn de verdachten die nu veroordeeld zijn tot zware straffen voor een aantal home-invasions in Sint-Amandsberg begin 2022.

Tot negen jaar cel

Naast de home-invasions wordt de bende ook gelinkt aan twee gewelddadige diefstallen van luxe horloges bij ondernemer Bart Versluys en zakenman Miguel Dheedene, weet Het Nieuwsblad.

De trainer/bendeleider krijgt een celstraf van negen jaar effectief, de anderen kregen celstraffen tussen de 4 en 7 jaar.

Versluys

Al die straffen zijn effectief. Een van de vijf is nog voortvluchtig, de rest verdwijnt nu dus voor een tijdje achter de tralies.

De slachtoffers hebben ook een schadevergoeding gekregen. Bart Versluys is de ondernemer die nog even sponsor was van KV Oostende en was toen tevens zakenpartner van Marc Coucke.