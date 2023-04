Waar ligt toekomst van Koni De Winter? Manager ziet het allemaal heel groot

Koni De Winter staat onder contract bij Juventus. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Empoli in de Serie A.

Vorig seizoen debuteerde Koni De Winter in de Serie A bij Juventus, maar dit seizoen moest de ex-speler van Zulte Waregem tevreden zijn met een uitleenbeurt aan het bescheiden Empoli. Bij TuttoJuve.com legt zijn makelaar Fabrizio Lioi uit wat de plannen voor de nabije toekomst zijn. De Winter verblijft momenteel voor twee tot drie weken opnieuw in ons land om te revalideren van een blessure.

“Hij zou tegen het einde van het seizoen terug kunnen zijn, maar rustig en zonder de situatie te forceren. Hij is een steunpilaar van het nationale beloftenteam en de Rode Duivels zetten zwaar in op hem voor het EK”, klinkt het.

Het seizoen bij Empoli heeft hem niet bepaald blij gemaakt door de blessures, maar het was toch een heel goede leerschool richting de toekomst. Of hij volgend jaar opnieuw bij Juve speelt, bij een andere eersteklasser of voor het buitenland kiest is nu nog niet duidelijk.

“Zijn droom is nog altijd om bij het eerste team van Juventus te spelen. We krijgen echter elke dag telefoontjes van clubs voor volgend seizoen. Koni heeft het potentieel om in de nabije toekomst tot de top vijf verdedigers van de wereld te behoren. Er zijn Italiaanse en buitenlandse clubs die zeer geïnteresseerd zijn. Aan het eind van het seizoen zullen we met de directie van Juventus praten en evalueren wat we gaan doen.”