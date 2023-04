Goudhaantje van Union wil meer speelminuten: "Ik moet bepaalde keuzes maken"

Union staat momenteel op een tweede plaats in Jupiler Pro League met gelijke punten als leider KRC Genk. De mannen van Karel Geraerts spelen een voortreffelijk seizoen met vele hoogtepunten, maar alleen de titel zou de kers op de taart zijn voor de club uit Brussel.

Spelers als Teddy Teuma, Victor Boniface en Loïc Lapoussin staan al een heel seizoen op de voorgrond door hun goede prestaties bij la Vieille Dame. De laatste weken treedt er een nieuwe naam naar voren bij les Unionistes die wel eens bepalend kan worden om hun ambitie voor de titel kracht bij te zetten.

De naam is Casper Terho, een 19-jarige aanvaller uit Finland die in de winter werd overgenomen van HJK. Het duurde even voor de Finse jeugdinternational aan het oppervlak kwam, maar de laatste weken kwam hij op de voorgrond door zijn doelpunten tegen Leverkusen en KVK Kortrijk.

Union- trainer Karel Geraerts vertelde bij Het Nieuwsblad waarom hij nog niet zoveel aan spelen toe kwam. "Casper kwam in januari bij ons en heeft zich even moeten aanpassen aan de intensiteit op training. De laatste twee maanden zag je dat hij steeds meer op de deur kwam kloppen, alleen is het zo dat ik als coach bepaalde keuzes moet maken."

Er is veel concurrentie op de positie waar de jonge aanvaller speelt, maar je kon de afgelopen weken wel zien wat de winger in zijn mars heeft. Met deze prestaties hoopt de Finse jeugdinternational om toch wat meer minuten te maken. "Natuurlijk wil ik meer spelen. Ik besef ook dat de kwaliteit binnen onze kern enorm groot is. We willen kampioen worden", voegde het nieuwe goudhaantje van Union er nog aan toe.