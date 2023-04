Rampscenario dreigt voor Tedesco en zijn Duivels: maar liefst zes van zijn Premier League-jongens hebben grote zorgen

De resultaten van deze week brachten Leicester City, Everton en Southampton in de degradatiezone. Dit impliceert een potentiële degradatie naar The Championship voor verschillende kaderleden van Domenico Tedesco.

Zes Rode Duivels. Momenteel staan ​​er 6 Belgische internationals in degradatiepositie in Engeland: Amadou Onana (Everton), Wout Faes, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Dennis Praet (Leicester City) en Romeo Lavia (Southampton).

Met uitzondering van de geblesseerde Tielemans (die in juni in de groep verwacht wordt) werden ze allemaal geselecteerd door Tedesco. En drie van hen (Onana, Faes en Castagne) waren zelfs basisspelers. De Premier League is een kwaliteitskampioenschap met zijn specifieke kenmerken, maar we kunnen gerust stellen dat het een probleem is voor de coach.

Veel beweging

Natuurlijk zal het spannend blijven tot de laatste speeldag. Alleen Lavia en Southampton lijken ten dode opgeschreven. Als één van de voorgaande clubs zich redt, komt mogelijk wel Nottingham Forest in de degradatiezone terecht. En daar speelt dan weer een andere Duivel met Orel Mangala.

Maar uiteraard is het niet meteen problematisch te noemen. Bij degradatie zullen verschillende jongens naar een transfer kijken. Amadou Onana kan naar zowat elke club en Roméo Lavia werd al gelinkt aan Arsenal en zelfs een terugkeer naar City.

De jongens bij Leicester City hebben wel een probleem. Youri Tielemans is bijvoorbeeld wel einde contract, maar voorlopig is de belangstelling in hem niet zo groot. De tijd dat hij in beeld was bij The Gunners is al lang voorbij. En ook bij de Duivels lijkt hij een paar plaatsen gezakt in de hiërarchie. De zomer wordt heel belangrijk voor hem.

En dan zijn er nog Dennis Praet en Timothy Castagne. Praet speelt amper en Castagne heeft nog twee jaar contract. Al zal die laatste wel iets vinden. Voor Wout Faes zou het moeilijker worden. Hij ligt nog vier seizoenen vast bij The Foxes. Hij zou wel eens moeten mee zakken als Leicester het niet redt.

Da's meteen ook een probleem voor Tedesco, die van hem een basisspeler maakte. In juni zal hij het er ongetwijfeld over hebben.