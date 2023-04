"Goede vakantie, geiten": Anderlecht neemt opmerkelijke beslissing, dit transferdossier ligt ondertussen helemaal bovenaan

Geen play-offs voor RSC Anderlecht, wel een ontluisterende elfde plaats. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de komende weken.

Paars-wit en zijn fans moesten de kelk tot de bodem ledigen tegen KV Mechelen en besloten een teleurstellend seizoen uiteindelijk op plek 11.

Geen play-off 2 dus voor Anderlecht. "Goede vakantie, geiten", was een van de vele spandoeken die we zagen passeren in het Lotto Park.

© photonews

Die fans krijgen ondertussen gelijk, want sinds vandaag zijn de internationals van Anderlecht officieel met vakantie.

De spelers die niet spelen bij hun nationale ploeg? Die trainen nog een week door, begin juni wordt iedereen terug op de club verwacht.

Werk aan de winkel

Een maandje verlof dus na een teleurstellend seizoen. Niet voor sterke man Fredberg overigens, die veel werk op de plank heeft liggen.

Helemaal bovenaan het lijstje staat de contractverlenging van Islam Slimani, weet Het Laatste Nieuws. Hij is einde contract en er is nog geen akkoord.