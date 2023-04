Joseph Paintsil gelooft wel heel erg in de titel: "Dan stonden we tien punten voor en waren play-offs niet nodig"

KRC Genk begint als leider aan de play-offs, maar het wordt wel nog zes speeldagen alle hens aan dek.

KRC Genk telt evenveel punten als Union SG en ook Antwerp volgt op zeer kleine achterstand. Zelfs Club Brugge is door de halvering van de punten nog niet kansloos.

Op speeldag 1 kunnen de Limburgers blauw-zwart wel al definitief uit de race slaan: "Club Brugge nog kampioen? Dat gaan we niet laten gebeuren", is Joseph Paintsil duidelijk in Het Nieuwsblad.

"In de play-offs is Club Brugge altijd te duchten, maar wij geloven dat we kampioen worden. De ontgoocheling zou groot zijn als we het niet worden, maar ik ben ervan overtuigd dat ik niet ontgoocheld ga zijn."

Paintsil is zelf aan een goed seizoen bezig met een resem doelpunten én assists en voelt zich dus ook zegezeker.

Onuachu

En dan verloor Genk dit seizoen nog heel wat kwaliteit, iets wat de winger zelf ook als de beste lijkt te beseffen.

"Was Onuachu hier nog, dan hadden we nu misschien tien punten voorsprong en moesten de play-offs niet gespeeld worden."